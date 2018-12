Bagno, Poste chiuse fino al 10 dicembre

Da martedì 4 dicembre l’ufficio postale di Bagno sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che richiederanno la chiusura della sede.

Fino a venerdì 7 dicembre i clienti dell’ufficio di Bagno potranno rivolgersi alla sede di Monticchio, aperta dalle ore 8.20 alle 13.45, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio, ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Il pagamento delle pensioni non ancora riscosse viene effettuato in circolarità in tutti gli uffici postali della provincia.

La sede di Bagno tornerà disponibile lunedì 10 dicembre secondo i consueti orari.