Mimmo Emanuele nel Catalogo Mondadori

L’artista Mimmo Emanuele recensito nel Catalogo di Arte Moderna di Mondadori.

È di questi giorni la notizia della recensione dell’artista Mimmo Emanuele nel prestigioso Catalogo dell’Arte Moderna 2017 e 2018 CAM numero 53 e 54 – Gli Artisti Italiani dal primo Novecento ad oggi – Editoriale Giorgio Mondadori .

Nel catalogo Cam 2018 Numero 54 all’artista Aquilano sono state riservate due inserzioni con le pagine denominate “Gli artisti dal secondo dopo guerra ad oggi” e “Proposte Artisti 2018 / 2019”.

Nella prima, pagina cosiddetta redazionale, sono riportate le referenze dell’artista nonché, partecipazioni a mostre, nota biografica e i critici che hanno parlato delle sue attività artistiche.

Nella seconda pagina , a colori, sono stati pubblicati due recenti dipinti dai titoli “Non abbiate paura” e “Marcinelle 262”. Il catalogo nei prossimi giorni verrà presentato in anteprima a Milano.

Inoltre per tre anni consecutivi, Mimmo Emanuele è stato recensito sul Volume Percorsi d’arte in Italia, Rubbettino Editore a cura di Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera e Maurizio Vitiello.

Di recente inserito nella prestigiosa collana gli “Artisti della Collezione Sgarbi” , curata da EA editore Effetto Arte di Palermo.

Sempre dalla EA Editore l’Artista è stato insignito del riconoscimento Artista per l’anno 2019 e del Premio “Eccellenza Europea delle Arti” con mostre a Roma, Barcellona e Parigi.

Prossimamente sarà recensito anche sulla prima edizione 2018 Atlante dell’ Arte De Agostini (presentazione a Roma prevista per il 15 Febbraio 2019 Museo Ara Pacis) e su Artisti, Annuario internazionale d’arte contemporanea, A.Mondadori Store.

Al suo attivo le recenti sposizioni Internazionali a Mosca, San Pietroburgo e Londra a cura di Spoleto Arte con Vittorio Sgarbi ed il Presidente Salvo Nugnes.

Partecipazione alla mostra in Corea del Sud Art Festival, con Michael Lam con l’opera ” 309 ” dedicata all’Aquila e Mostra Fuerteventura Canarie “I Colori dell’ anima” a cura di Massimo Pasqualone.

Ultimamente ha ricevuto il Premio della critica nell’ambito della mostra a palazzo Leti Sensi di Spoleto Arte, e il Premio Raffaello a Bologna.

Ha partecipato alle Biennali di: Napoli, Ferrara, Roma, Torino, Greccio, Pescara e Biennale di Calabria – Citra, Stupinigi, Pro Biennale di Venezia, Chivasso e , nel mese di Agosto , ad una importante mostra in Belgio presso il Museo della Miniera di Marcinelle dedicata alle vittime della tragedia dei monatori scomparsi.

In fase di avanzata realizzazione un grande progetto “Una Croce per L’Aquila” che Emanuele intende portare a termine per il decennale del sisma 2009; l’opera ( due metri e mezzo di altezza e un metro ed ottanta di larghezza ) sarà composta da 12 dipinti su tavola cm. 30×30.