Gran Sasso, disperso escursionista

Allarme nella zona del rifugio Bafile: disperso escursionista sul Gran Sasso, ricerche in corso.

Il soccorso alpino del Cnsas Abruzzo sta svolgendo delle ricerche per recuperare un disperso sul Gran Sasso.

Secondo le poche notizie in possesso dei soccorritori due persone erano impegnate in un’escursione in prossimità del bivacco Andrea Bafile, sulla cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande intorno ai 2400 metri, quando all’improvviso uno dei due non ha dato più notizie.

A dare l’allarme l’escursionista che precedeva il compagno di arrampicata.

Al momento non si conoscono le generalità dei due.