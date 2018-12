Città di L’Aquila: 2-0 al Villa San Sebastiano

Non arriva una goleada contro il Villa San Sebastiano, ma la doppietta di Maisto basta a superare una squadra che tra le mura del “Gran Sasso d’Italia” si mostra ostica. Esordio dal 1′ minuto per Di Norcia, aggregatosi alla rosa proprio nella giornata di ieri. Ancora panchina per Morra, in campo Lolli. A riposo anche Ndiaye.

Prima azione degna di nota al 19′ minuto: Maisto per Catalli che con un sinistro al volo colpisce l’esterno della rete. 28′, sugli sviluppi di un angolo Pizzola per Silvestri che di testa cerca la porta, ma la sfera termina alta sulla traversa.

È al 42′ che il match si sblocca: corner, colpo di testa di Maisto che termina direttamente in rete. Solo una rete da registrare nel corso della prima frazione di gioco, 1-0 il risultato parziale e squadre negli spogliatoi.

18′ della ripresa, Pizzola per Carosone che davanti la porta spedisce ad un soffio dal palo alla sinistra di Ottaviani. 27′, rigore assegnato al Città di L’Aquila per un fallo in area: ma Catalli sul dischetto la spedisce alle stelle. Il risultato resta immutato, almeno fino al 35′: Maisto con un ottimo inserimento in area sigla la doppietta personale e sblocca un risultato che, soprattutto dopo il rigore sbagliato, diventa più difficile da sostenere. Nient’altro da aggiungere, risultato finale 2-0.

CITTA DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna, Zazzara, Silvestri (33′ pt Santarelli), Lolli, Di Francia, Pizzola (40′ st Baraldi), Di Norcia (41′ st Angelozzi), Carosone, Catalli (35′ st Mohammed), Maisto. A disp.: Tursini, Rovo, Ndiaye, Morra, Sebastiani. All. Roberto Cappellacci.

VILLA SAN SEBASTIANO: Ottaviani, Gargano, Valente, Fantozzi (40′ st Occhiuzzi), Zarini F., Viscogliosi (49′ pt Sabatini), Capodacqua (21′ st Simone), Del Pizzo, Galantucci (16′ st Mascigrande), Zarini C., Rossi. A disp.: Taborra, Danese, Giordani, Pensa. All. Andrea Di Nicola.

ARBITRO: Michele Raiola (Teramo).

AMMONITI: Del Pizzo, Gargano, Zarini C., Valente.

RECUPERO: 5′ pt, 3′ st.