Casa dello Studente, torna lo striscione

Torna oggi lo striscione alla Casa dello Studente.

Ripristinato stamattina lo striscione posizionato davanti il ground zero della Casa dello studente rimosso più di 10 giorni fa.

«La memoria collettiva è anche quello striscione ed è un bene che va tutelato e custodito: per questo mi metto a disposizione per trovare una rapida soluzione affinché possa essere riposizionato nel più breve tempo possibile.» aveva dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, condannando peraltro il gesto del furto dello striscione come “atto barbaro e vile”.

Torna insieme all’allestimento dell’albero di Natale, davanti alla Casa dello Studente, a cui la cittadinanza può contribuire liberamente.