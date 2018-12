Calcio, Cappellacci: “Grande squadra”

Interviste post Città di L’Aquila-Villa San Sebastiano, terminata 2-0: ai microfoni della stampa, il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci.

“Abbiamo trovato una squadra veramente all’altezza: il nostro cervello è partito un po’ intasato oggi. È stata una partita equilibrata e lottata, vincendo non abbiamo rubato nulla. Siamo contenti, perché venivamo da una prestazione non bellissima. Siamo stati bravi a tenere il ritmo alto soprattutto per chiuderci”.

Prosegue il tecnico ospite Andrea Di Nicola.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita tabù: abbiamo fatto il massimo e abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Ci siamo comportati da grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore. La classifica per noi è bugiarda. Da oggi inizia un altro campionato”.

Ai microfoni anche il nuovo arrivato, Mattia Di Norcia.

“Sono molto felice di essere qui: il debutto è andato bene. Cappellacci è sicuramente un allenatore di categoria superiore, sono sicuro di crescere molto con noi. Sono tornato a L’Aquila per motivi personali, sono sicuro che l’esperienza sarà ottima”.