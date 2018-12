Unione Rugby L’Aquila, domenica sfiderà il Pesaro

Unione Rugby L’Aquila, torna in campo dopo tre settimane di stop

Torna in campo, dopo tre settimane di sosta, il campionato nazionale di serie A. L’Unione rugby L’Aquila affronterà domenica alle 14.30 allo Stadio Tommaso Fattori (ingresso gratuito per i minori di anni 18) la neopromossa e vice capolista del girone 3 Pesaro, alla ricerca del primo successo interno stagionale. Il successo prima della pausa ha dato maggiore convinzione al gruppo con tanti giovani guidato da Roberto D’Antonio e Luigi Milani. Al termine del match il Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde, premierà Ju Mejo giocatore dell’incontro con il boccale da birra consegnato dalla campionessa paralimpica Paola Protopapa, atleta dal ricco e prestigioso curriculum, romana di origine ma aquilana di adozione che vive a Tornimparte, ha ricoperto il ruolo di Dama della Bolla della 724esima edizione della Perdonanza Celestiniana.

Unione, Il terzo tempo si terrà presso Oro Rosso alla Fontana Luminosa

Questa la lista dei convocati: Alloggia, Ferrara, Fiorentini, Donadio, Fiore, Pattuglia, Suarez, Lofrese,

Petrolati, Anderson, Mejia, Giampietri, Lorenzetti, Sansone, Du Toit, Di Febo R., Iezzi, Milani, Di Febo A., Niro,

Di Santo, Ciaglia, Pupi, Chiarizia, Frassanito.

Serie C1, la cadetta contro i romani dell’Arnold

In serie C1 la formazione cadetta allenata da Alessandro Vicini e Alessandro Marozzi sfiderà a Centi Colella i

romani dell’Arnold, terzi in classifica nel girone G. Per i neroverdi fondamentale tornare al successo, per

recuperare terreno in classifica, che si è fatta deficitaria dopo le ultime penalizzazioni del Giudice Sportivo.

Il sodalizio presieduto da Gianpaolo de Rubeis si congratula, infine, con l’aquilano Angelo MAURIZI, cresciuto

nel settore giovanile della polisportiva L’Aquila dove è stato anche capitano della formazione under 18,

approdato quest’anno in serie A con l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, per la convocazione con la

nazionale under 20 per il raduno in programma a Settimo Torinese dal 3 al 6 dicembre in preparazione

all’attività internazionale 2018/19. Gli Azzurrini allenati da Fabio Roselli nel pomeriggio di mercoledì 5

dicembre si sposteranno a Grenoble dove alle 17 allo “Stade Lesdiguieres” è in calendario la partita contro i

padroni di casa del Grenoble RFC Espoir. Al termine della partita l’Italia farà ritorno a Settimo Torinese e

l’indomani terminerà il raduno.