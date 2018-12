Campionato di Prima categoria, le partite della 12′ giornata: la capolista Città di L’Aquila torna tra le mura amiche del Gran Sasso d’Italia.

Sfida alle 14.30 di domenica contro il Villa San Sebastiano, reduce dalla vittoria contro il Tagliacozzo.

Gli aquilani collezionano vittorie da ormai due mesi con un importante bottino di reti segnate: 48, a fronte di solo 4 subite.

L’Aquila è capolista nel girone A di Prima Categoria, Villa San Sebastiano si trova a metà classifica: è importante non perdere punti per i rossoblù visto che gli inseguitori – San Benedetto Venere in primis – non intendono arrestare la corsa.

I secondi in classifica si scontreranno contro il fanalino di coda Virtus Pratola. Il Pizzoli, terzo, in casa sfiderà Valle Aterno Fossa, mentre Genzano se la vedrà con il Celano. Sul campo di Villa Sant’Angelo sfida tra i padroni di casa e il San Francesco. Cesaproba impegnata in trasferta a Tagliacozzo.

Prima categoria, 12′ giornata: le gare in programma

ATLETICO CIVITELLA ROVETO – REAL CARSOLI

BARREA – PLUS ULTRA

CITTÀ DI L’AQUILA – VILLA SAN SEBASTIANO

GENZANO – CELANO

PIZZOLI – VALLE ATERNO FOSSA

SAN PELINO – FEDERLIBERTAS BUGNARA

TAGLIACOZZO – CESAPROBA CALCIO

VILLA SANTANGELO – SAN FRANCESCO CALCIO

VIRTUS PRATOLA CALCIO – SAN BENEDETTO VENERE