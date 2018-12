Maurizio Michilli è il nuovo dirigente di Ama

Maurizio Michilli è un nuovo dirigente di Ama s.p.a. (Azienda Mobilità Aquilana)

E’ stato stipulato un accordo tra L’Amministratore di Ama S.p.A. (Azienda Mobilità Aquilana) Giammarco Berardi e l’amministratore di Sed S.p.A. (Servizio elaborazione dati) Luciano Bontempo, per il distacco temporaneo parziale del direttore amministrativo di Sed Maurizio Michilli, a partire dal prossimo 3 dicembre, in sostituzione di Angelo De Angelis già direttore generale di Ama e attualmente con funzioni di direttore di esercizio, il quale cessa il servizio per raggiunti limiti di età.

Michilli, che rimarrà dipendente di Sed spa svolgerà le funzioni di dirigente delle aree operative/funzionali aziendali dell’esercizio, dell’amministrazione e dei servizi, della manutenzione impianti e officina e dei servizi ausiliari, per tre giorni a settimana mentre per gli altri due continuerà a svolgere le funzioni di direttore amministrativo presso il Sed.

Michilli all’Ama, il distacco permetterà una riduzione dei costi

Questo distacco consentirà di operare una riduzione dei costi tra le due società (essendo tra l’altro presente un altro dirigente all’interno di Sed spa) riducendo così il costo aziendale di dirigente per le due aziende, perseguendo in tal modo gli interessi di efficienza e di funzionalità come progetto di riduzione potenziale di costi di gestione tra le due società.

«Questa nomina è un importante segnale sulla strada del rinnovamento della gestione delle aziende municipalizzate» ha detto l’assessore ai Trasporti e Municipalizzate del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti. «Il rinnovato indirizzo dei servizi per i cittadini passa attraverso la scelta delle migliori professionalità a disposizione di questa amministrazione. L’ingegner Michilli, con la sua esperienza e capacità, potrà dirigere in maniera produttiva il delicato settore dei trasporti pubblici. Il trasporto cittadino, che ha il compito primario di decongestionare le principali arterie locali e collegare adeguatamente le frazioni al centro, ha l’obiettivo per il prossimo anno 2019 di far crescere i livelli di utenza. Risparmio, sicurezza, salvaguardia dell’ambiente, puntualità, sono solo alcuni dei benefici che i cittadini del comprensorio aquilano potranno ricevere dal nuovo corso dell’Ama S.p.A.»

Maurizio Michilli, ingegnere e direttore amministrativo

Maurizio Michilli ha conseguito il diploma di laurea magistrale in ingegneria civile all’Università degli studi dell’Aquila nel 1991, con conseguente iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia dell’Aquila nel novembre del 1992. In Sed S.p.A. dal 2006 fino al 2011 Michilli ha svolto le funzioni di direttore generale e attualmente ricopre l’incarico di direttore amministrativo.