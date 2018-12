Armeria Tomei, un nuovo grande locale

L’Armeria Tomei si sposta ed inaugura un nuovo, grande negozio.



Forte di 63 anni di attività alle spalle, la famiglia Tomei trasferisce l’attività e si sposta nella zona ovest della città.

Un nuovo grande locale è in via di allestimento per l’apertura che avverrà domenica 2 Dicembre 2018.

È quasi tutto pronto per la nuova apertura dei locali in cui si è trasferita l’Armeria Tomei

L’attività lascia il negozio in zona est, che aveva contraddistinto la riapertura nell’immediato post sisma e si trasferisce in località Campo di Pile, nei locali adiacenti a Talento Professional Store.

Armeria Tomei, una storia che viene da lontano

L’attività nacque nel 1955 grazie alla passione del capostipite per la caccia. Oggi la famiglia Tomei è ricercata ovunque, fuori regione ed in tutto il mondo. “Con la piattaforma online www.armeriatomei.it siamo riusciti – racconta Tomei – a vendere e spedire perfino in Giappone”

“Ora – spiega Tomei ai microfoni de Ilcapoluogo.it – ci siamo spostati qui nella zona ovest, nel nucleo industriale, per avere uno spazio più ampio dove poter lavorare.”

Dai locali di “piazzetta delle tavole” fino al Nucleo Industriale, una passione che ha reso grande la famiglia Tomei nel mondo della caccia e della pesca, arrivando anche ad ampliare i locali con l’abbigliamento specifico e sportivo. Un’attività che, di fatto, copre il mercato di un’ampia fetta di centro-Italia e che si espande ogni giorno di più grazie al “tam – tam” del cacciatore.

L’Azienda è a conduzione famigliare, con ben 4 Tomei su un totale di 5 dipendenti.

Armeria Tomei, domenica l’apertura ufficiale nei nuovi locali

Domenica 2 Dicembre, in Via Salaria Antica Ovest, nel Nucleo Industriale di Pile, dalle ore 11.00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali, con tanti ospiti d’onore. Showmen famosi in tutto il mondo, dimostrazioni di tiro al piattello, simulatori virtuali di tiro e molto altro ancora.