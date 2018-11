Musica e letteratura, la XXV edizione

Per la XXV edizione di Musica e letteratura l’omaggio a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della morte Direzione artistica di Carmine Gaudieri.

L’Associazione Musicale “Athena” ha organizzato anche quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila (Dipartimento di Scienze Umane) e con il Conservatorio A. Casella dell’Aquila, la rassegna Musica e letteratura, giunta alla XXV edizione. Nonostante le difficoltà economiche che il mondo della cultura sta attraversando e le associazioni culturali in particolare, si è voluto fare ogni sforzo per non perdere la continuità di questa iniziativa che ha sempre ottenuto entusiastici consensi, suscitando l’interesse del pubblico e contemplato il coinvolgimento di importanti figure rappresentative del mondo musicale a livello solistico, sia lirico che strumentale e letterario, con la presenza di critici musicali ,musicologi molto conosciuti e con l’apporto significativo dei docenti dell’Università dell’Aquila e del Conservatorio A. Casella.

L’evento si svolgerà dal 1 al 5 dicembre all’Auditorium Shigeru-ban del Conservatorio e sarà incentrato sul rapporto tra Musica e Letteratura dell’800 e dedicata a uno dei compositori più importanti del panorama italiano ed europeo di cui ricorre quest’anno il 150° anniversario della morte, Gioacchino Rossini.

Nel corso della Rassegna il pubblico avrà occasione di scoprire il Rossini cameristico, il I dicembre con le musiche da salotto dell’800 in rapporto ai temi letterari, dallo spirito originale e ironico dei suoi Peches de Viellesse con la partecipazione di due musicisti specializzati in questo tipo di repertorio che provengono proprio dal Conservatorio Rossini di Pesaro, vincitori di concorsi nazionali, che svolgono attività in Italia e all’estero: il mezzosoprano Giorgia Pesaresi e la pianista Alessia Mortaloni. La prolusione è stata affidata alla prof.ssa Paola Ciarlantini, docente di Letteratura poetica e drammatica del Conservatorio A.Casella e dell’Università di Macerata

Il 3 dicembre sarà la volta del trio Concentus, formato dal clarinettista Federico Paci, direttore del Conservatorio Braga di Teramo, dal violoncellista Galileo Di Ilio, con all’attivo diverse incisioni discografiche, e dalla pianista Tatiana Vratonjic, solista con l’Orchestra Filarmonica di Belgrado, l’Orchestra della Radio televisione Iugoslava e i solisti di Zagabria. La prolusione verrà svolta dal prof. Massimo Fusillo, docente di letteratura presso l’Università degli studi di L’Aquila che disserterà sul rapporto avuto da Rossini con due grandi scrittori del suo tempo, Balzac e Stendhal, autore appunto di un libro dedicato a Rossini.

Il 5 dicembre il terzo e ultimo appuntamento con la prolusione della prof.ssa Doriana Legge, docente di storia del teatro dell’Università degli studi di L’Aquila, sarà incentrata sul rapporto tra la letteratura e il teatro da Ranieri De Calzabigi, autore della riforma con il compositore C.W.Gluk e del melodramma e G. Rossini, con due solisti di primo piano il soprano aquilano Lucia Vaccari, vincitrice del concorso internazionale M. Caniglia e il baritono Cesidio Iacobone, proveniente dall’Accademia nazionale di S.Cecilia di Roma e vincitore del concorso internazionale Mattia Battistini di Rieti.

Programma della rassegna

Sabato 1 dicembre 2018 ore 17,30

PECHES DE VIEILLESSE

GIORGIA PESARESI mezzosoprano

ALESSIA MORTALONI pianoforte

Musiche di M.Malibran,V.Bellini,F.Chopin ,G.Rossini

Prolusione della prof.ssa PAOLA CIARLANTINI Conservatorio “A.Casella” L’Aquila

Lunedì 3 dicembre 2018 ore 17,30

STENDHAL E BALZAC raccontano Rossini

TRIO CONCENTUS FEDERICO PACI clarinetto,GALILEO DI ILIO violoncello,TATJANA VRATONJIC pianoforte

Musiche di L.W.Beethoven,M.Glinka,G Rossini

Prolusione del prof.MASSIMO FUSILLO Università degli studi L’Aquila

Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 18,30

LA LETTERATURA E IL TEATRO DA CALZABIGI A ROSSINI

ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA

LUCIA VACCARI Soprano CESIDIO IACOBONE Baritono

CARMINE GAUDIERI direttore

Musiche di C.W.Gluck e G.Rossini

Prolusione della prof.ssa DORIANA LEGGE Università degli studi L’Aquila

AUDITORIUM SHIGERU BAN del Conservatorio A.Casella L’AQUILA

Via Francesco Savini ingresso libero