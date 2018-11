Il centrodestra sceglie Marco Marsilio

Sembrerebbe essere Marco Marsilio il candidato del Centrodestra alle elezioni Regionali del 10 Febbraio 2019.

Ad annunciarlo è Ignazio La Russa che, secondo quanto riportato dall’AGI, ha indicato proprio Marsilio come il candidato più gradito dagli alleati Lega e Forza Italia, sebbene Matteo Salvini proprio oggi sembra aver disertato il vertice del centrodestra, irritato dalla fuga di notizie sulla riunione “segreta”.

«Sarà Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, – scrive l’Agi – il candidato del centrodestra alle Regionali in programma in Abruzzo il 10 febbraio. È quanto fa sapere Ignazio La Russa, al termine della riunione con Forza Italia e Lega, a Milano. “Tra i nomi che noi abbiamo proposto, FI e Lega hanno mostrato una leggera preferenza per Marsilio. E quindi posso dire, in via ufficiosa, che sarà il nostro candidato“, ha spiegato. “La candidatura di Marsilio sarà ufficializzata insieme alle altre che spettano a Lega, ovvero Sardegna, e a Forza Italia, Basilicata e Piemonte – ha continuato La Russa – ma l’ufficializzazione sarà più avanti perché Berlusconi si è riservato di fare un approfondimento con sondaggi sulle altre candidature, in particolar modo sul Piemonte. Ci rivedremo molto presto».

Matteo Salvini, però, scrive Il Corriere, «non ha partecipato al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni fissato oggi nella residenza milanese del fondatore di Forza Italia in via Rovani. Una sorpresa per i commensali che hanno dovuto apprendere dell’”irritazione” del leader leghista. Che ha fatto loro sapere, attraverso il suo staff, l’intenzione di trascorrere il resto della giornata con i figli Federico e Mirta. Salvini aveva infatti chiesto la massima riservatezza ai suoi interlocutori dato che i rapporti con gli alleati a 5 stelle sono in una fase delicata».

Di seguito, l’intervista di questa mattina a Marco Marsilio.