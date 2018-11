10 candeline per Fabio Rosito Parrucchieri

Weekend di festeggiamenti da Fabio Rosito Parrucchieri: l’attività compie infatti 10 anni.

Il decimo anniversario verrà festeggiato venerdì 30 novembre e sabato primo dicembre da tutto lo staff di Fabio Rosito Parrucchieri con un brindisi in salone offerto ai clienti.

“10 magnifici anni di attività”: così definiscono questi ultimi anni Fabio, la sorella Marika e tutto l’affiatatissimo staff, che fra un colore e una pettinatura non fa mai mancare il sorriso, la gentilezza e la professionalità ai suoi clienti.

Appuntamento per un brindisi da Fabio Rosito Parrucchieri, in via Cardinale Mazzarino, 49 (vicino bar Le Fontanelle).