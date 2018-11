Residui annuvolamenti al mattino, tempo in ulteriore miglioramento nel corso della giornata ma nel weekend sono attesi nuovi addensamenti, specie sabato.

La perturbazione responsabile del maltempo e del generale calo delle temperature, ha ormai quasi definitivamente abbandonato la nostra penisola e, nelle prossime ore è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, a partire dalla tarda mattinata con una progressiva attenuazione della nuvolosità ancora presente sul medio Adriatico. Si tratterà di un miglioramento temporaneo che proseguirà anche nella giornata di venerdì, mentre nella giornata di sabato è previsto il transito di un sistema nuvoloso, diretto principalmente verso le nostre isole maggiori, che darà luogo ad un nuovo aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulla Marsica e nell’Aquilano, anche se non mancheranno addensamenti sul settore costiero. Annuvolamenti continueranno a manifestarsi nella giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana, a causa del transito di corpi nuvolosi che, tuttavia, non dovrebbero produrre fenomeni di rilievo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sul settore orientale e a ridosso dei rilievi, dove non si escludono residue precipitazioni, nevose al disopra dei 700-900 metri, in attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite ad iniziare dal teramano, in estensione verso le restanti zone. Gelate durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sul settore occidentale della nostra regione e, localmente nelle valli che si affacciano sul versante adriatico.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali, in attenuazione nel corso della giornata.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)