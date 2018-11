Subentro ANPR, chiusura servizi demografici

Subentro dell’Anpr, chiusura degli uffici dei servizi demografici.

Il settore Politiche per il cittadino e Personale rende noto che, per consentire il perfezionamento delle operazioni finalizzate al subentro nell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), sarà necessario sospendere temporaneamente l’attività dei servizi demografici della sede centrale di via Roma e delle delegazioni.

In particolare, martedì 11 dicembre saranno chiuse, per l’intera giornata, sia la sede centrale di via Roma, sia le delegazioni del territorio.

Mercoledì 12 dicembre riaprirà la sede centrale di via Roma, mentre, per l’intera giornata, sarà necessario tenere ancora chiuse le delegazioni, che comunque riapriranno a partire da giovedì 13 dicembre.

Nei giorni di chiusura saranno garantiti i servizi essenziali (denunce di morte e di nascita in scadenza) presso l’ufficio dello Stato civile di via Roma.

L’Anpr è la banca dati nazionale dell’anagrafe istituita presso il ministero dell’Interno, nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi di tutti i Comuni italiani, che comunque continueranno a erogare i relativi servizi.