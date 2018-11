Salone Fido, la toelettatura di fiducia per i nostri familiari a quattro zampe.

Salone Fido è l’attività di toelettatura per animali (cani, gatti e conigli) in via Sant’Emidio 3, località Santanza.

Ilenia De Angelis apre l’attività a gennaio 2017 con un background formativo e lavorativo del tutto aderente alla scelta fatta.

«Amo gli animali da sempre. Ho sempre lavorato con loro, sono stata in vari canili anche come volontaria, in un ambulatorio veterinario e mi sono occupata dei cavalli – racconta la titolare, Ilenia De Angelis al Capoluogo -. Ho sempre vissuto con loro, spesso ho fatto nel corso della mia vita adozioni del cuore per animali disabili e a casa convivo con 13 esemplari tra cani, gatti e cavalli.»

La competenza

«Salone Fido non è un pet shop, è proprio un centro estetico per gli animali. La passione è nata lavorando in un’altra toelettatura ma mi sono resa conto che in quasi tutti i casi non vi è la competenza necessaria. Dal 2012 al 2017 ho seguito diversi corsi di specializzazione in tutta Italia, prima di poter aprire l’attività.»

«Il primo corso base, di tre mesi, regolarmente certificato come tutti gli altri, l’ho seguito a Portogruaro, in Veneto.»

«Ho potuto così specializzarmi sulla gestione dei cani difficili, il benessere in toelettatura, gli standard di razza, i tagli specifici e come trattare ogni manto.»

La figura non riconosciuta del toelettatore

«Ho seguito dunque 4 anni di corsi per poter diventare toelettatore, figura peraltro non riconosciuta in Italia.»

«In Italia non è richiesto purtroppo, a chi si avvicina ai nostri animali, neanche un giorno obbligatorio di corso – prosegue De Angelis -. Chiunque si può improvvisare toelettatore e spesso dietro prezzi stracciati c’è solo approssimazione e incompetenza. Stanno comunque sorgendo vari movimenti per il riconoscimento della categoria.»

Il momento della toeletta

«Il momento della toeletta è un momento molto importante per il nostro familiare a quattro zampe. Non deve essere eseguita con fretta o con l’assillo di un altro animale in parallelo. A Salone Fido ogni animale viene seguito in maniera esclusiva.»

«La toeletta prevede innanzitutto il bagnetto con prodotti cosmetici naturali: per ogni tipo di pelo si usano prodotti differenti previo controllo dei componenti. In seguito c’è il momento del taglio del pelo per alcune razze e poi l’asciugatura che deve essere accurata e indolore. Se l’asciugatura viene eseguita in maniera errata e frettolosa, si vanifica l’effetto dei trattamenti precedenti e si traumatizza – spesso in maniera permanente – l’animale.»

Il valore aggiunto

Il valore aggiunto di Salone Fido è proprio questo: la competenza e la cura che Ilenia De Angelis offre ai suoi clienti.

La qualità e la conoscenza sono la chiave della fedeltà dimostrata dalla longeva e assidua clientela.

«Gli animali con cui viviamo sono equiparabili ai nostri familiari – conclude De Angelis -. È impensabile affidare un proprio familiare a qualcuno di cui non ci fidiamo o che non abbia le competenze o la sensibilità adatta.»

