Movieplex, i film della settimana

Dal 29 novembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 4 nuove proiezioni.

Bohemian Rhapsody

Il racconto realistico, elettrizzante e coinvolgente degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985. La performance che consacrò la band alla storia!

Il Grinch

Il Grinch, basato sull’amato classico di Natale del Dr. Seuss, racconta la storia di un cinico brontolone che decide di rubare il Natale ma alla fine si lascia commuovere dal generoso spirito natalizio di una ragazzina e cambia idea. Divertente, commovente e visivamente sbalorditivo, è una storia universale sullo spirito del Natale e sull’indomabile forza dell’ottimismo.

Nella versione italiana la voce de Il Grinch è di Alessandro Gassman, in quella originale invece è di Benedict Cumberbatch.

Se son rose

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”? È quello che accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino…

Ride

Ride è il primo thriller sugli sport estremi interamente girato con telecamere GO PRO. E’ la storia di Max e Kyle, due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 $, accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.