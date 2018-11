Giornata internazionale persone con disabilità: le iniziative all’Aquila

Una settimana di manifestazioni ed eventi dedicati alla disabilità.

È questo il senso del calendario di appuntamenti che ha stilato il Comune dell’Aquila, su impulso del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’Assessore alle Politiche sociali Francesco Bignotti, in occasione alla giornata internazionale delle persone con disabilità, prevista il 3 dicembre.

L’iniziativa, organizzata grazie alla collaborazione attivata dall’ufficio del Disability manager con il Tavolo delle associazioni disabili L’Aquila e Special Olympics, si articolerà in diversi momenti, con occasioni di incontro, dibattito, proiezioni, sport e intrattenimento.

Inclusione al lavoro, innovazione tecnologica e opportunità per le persone disabili, e sensibilizzazione dei giovani nelle scuole saranno gli assi portanti degli incontri presentati a Palazzo Fibbioni.

«Sarà un cartellone di attività molto denso, che si articolerà su diverse giornate. Con l’istituzione del Disability manager sono state riunite tutte le associazioni per disabili intorno a un tavolo, hanno iniziato a dialogare tra loro e hanno colto l’opportunità di condividere con l’amministrazione le strategie di un settore delicato e importante, da cui si evince il livello di civiltà di una comunità. Finora sono stati dati dei segnali forse apparentemente piccoli, ma significativi. La giunta ha approvato un programma di attività per cui assume rilevanza la qualità della progettazione degli edifici i pubblici nell’ottica dell’universal design ed il primo piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Comune dell’Aquila. Il 5 dicembre, inoltre, verrà posizionata la mappa tattile al Parco del Sole a servizio di non vedenti e ipovedenti.»

«Il mio rapporto con le associazioni è quotidiano, ed è una continua occasione di dialogo, confronto e crescita per la realizzazione di azioni concrete– ha commentato l’assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti – Penso al progetto per il Dopo Di noi, realizzato grazie alla stretta collaborazione con la Asl, ma, parlando delle iniziative che ci saranno nei prossimi giorni, mi fa piacere ricordare soprattutto l’azione che verrà proposta nelle scuole per far conoscere ai nostri ragazzi temi complessi e rilevanti, per sensibilizzarli e contribuire alla loro crescita anche dal punto di vista dell’accoglienza e l’inclusione.»

Il 3 dicembre, si svolgerà un incontro al Ridotto del teatro comunale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori della città, mentre nel pomeriggio, nell’aula 0A del Dipartimento di Scienze umane a via Nizza ci sarà un convegno in cui esperti e professionisti discuteranno di formazione e impiego delle persone con disabilità e del loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il 4 dicembre, a partire dalle 9, è previsto un Consiglio comunale straordinario dedicato al mondo della disabilità, che sarà trasmesso anche in diretta radio su Radio stella 180 e sarà disponibile anche in linguaggio Lis, grazie alla presenza di una interprete.

Il 5 dicembre, in concomitanza con la giornata mondiale della salute mentale, nell’aula magna del dipartimento di Scienze umane si terrà un convegno in cui si parlerà di innovazione tecnologica e disabilità. Il programma competo, composto da altri importanti incontri pubblici, è consultabile sulla pagina facebook e sul sito internet del Comune dell’Aquila.