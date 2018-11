Furti in pieno giorno in via Milonia.

Non si placa l’ondata di furti in città: stavolta la cronaca parla di due appartamenti svaligiati nel pomeriggio di ieri nella zona ovest della città.

A quanto appreso da Il Capoluogo sono due i colpi perpetrati ieri nella stessa via: ad essere razziati di ori e piccoli oggetti di valore due appartamenti in due palazzi di via Milonia, traversa di via Amiternum.

I due colpi sarebbero avvenuti uno nella mattinata di ieri e uno nel pomeriggio, senza che i vicini di casa si siano accorti di nulla. In entrambi i casi, non era presente nessuno in casa.

In un palazzo, in particolare, i ladri hanno usato il trucco del chiavistello: bloccando da dentro la porta del primo appartamento, hanno infatti impedito a chiunque di entrare, guadagnando l’uscita in tutta sicurezza. Da lì, avrebbero preso la fuga utilizzando il balcone.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Scientifica per i rilievi del caso.

Sconcerto e paura tra i residenti della zona per le modalità dei furti: i ladri hanno agito in pieno giorno, in una zona abitata.