Nei giorni 1 e 2 dicembre ritorna a L’Aquila Etsy Made in Italy.

Seconda edizione di Etsy Made in Italy, evento organizzato da un Team di venditori Etsy locali e supportato da Etsy, la piattaforma online della creatività, in cui sarà possibile toccare con mano prodotti originali, fatti a mano da imprenditori creativi, davvero unici.

Dicembre si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali di Natale. Per tutti quelli che si troveranno a L’Aquila nel primo week end del mese, alla ricerca di prodotti originali da donare ai propri cari, Etsy Made in Italy, il pop up market dell’handmade e del vintage, offrirà l’opportunità di conoscere la creatività del nostro territorio.

L’evento è stato organizzato dalla comunità di venditori Etsy riunita nel team Etsy Italia e patrocinato da Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila.

Il Pop-up market di Etsy aprirà alle ore 10 lungo Corso Federico II, angolo Via Celestino V.

I partecipanti all’evento non avranno solo l’opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno assistere alla loro realizzazione e molto altro ancora.

Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale. Chiunque, da Nord a Sud, avrà la possibilità di trovare proprio quello che stava cercando per rendere ancora più magico e personale questo Natale; anche chi non riuscirà a partecipare ad un evento Etsy Made in Italy, infatti, potrà scegliere i suoi regali e quelli da donare, tra le migliaia di creazioni handmade, originali e personalizzabili, acquistabili su Etsy tutto l’anno.

“Siamo orgogliosi di portare anche quest’anno, per la 2° edizione, l’artigianato locale di qualità in una delle zone più vive del nostro centro storico.” afferma Lorena Di Luigi, organizzatrice di Etsy Made in Italy a L’Aquila.

Etsy è un marketplace che mette in contatto, sia online che offline, milioni di persone da tutto il mondo per creare, vendere e comprare oggetti unici. L’ecosistema di Etsy comprende imprenditori creativi che vendono sulla piattaforma, consumatori attenti che cercano oggetti originali, produttori responsabili che aiutano i seller di Etsy a far crescere il proprio business, e i dipendenti di Etsy, che curano la piattaforma e le relazioni con la nostra community. Nei tempi del crescente automatismo, la mission di Etsy è di preservare l’aspetto umano del commercio. Etsy è un luogo in cui la creatività vive e prospera poiché alimentata dalle persone, perciò come azienda si impegna ogni giorno per mantenere un contatto autentico, trasparente e umano con i nostri venditori e acquirenti.