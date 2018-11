Avezzano, arrestati coniugi latitanti

Arrestati due coniugi latitanti dallo scorso giugno.

I due latitanti, 35enni pluripregiudicati, di nazionalità marocchina l’uomo ed italiana la donna, sono stati arrestati da personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Avezzano, unitamente al personale della Polizia di Frontiera di Roma -Ciampino.

Entrambi i provvedimenti di pene concorrenti sono stati emessi dal Sostituto Procuratore presso la Procura Generale della Repubblica di Perugia, Dr. Carlo Razzi, che ha inflitto, all’uomo, la pena di 7 anni, 11 mesi e 17 giorni di reclusione, nonché il pagamento di una multa di 28.400 euro e la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio italiano, dopo aver scontato la condanna;mentre alla donna 5 anni, 8 mesi e 2 giorni di reclusione, oltre alla multa di 20.000 euro.

I due latitanti sono stati rintracciati e fermati, appena rientrati in Italia con un volo proveniente dal Marocco, presso l’aeroporto di Ciampino.

Lo straniero è noto alle forze dell’ordine e alle cronache marsicane per essersi reso colpevole di innumerevoli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e, soprattutto, per essere il referente di diversi sodalizi criminosi dediti allo spaccio locale. Condotta criminale che ha determinato, tra l‘altro, l’emissione del provvedimento di chiusura del bar, di cui era titolare nel comune di Luco dei Marsi ed in cui svolgeva l’illecita attività.