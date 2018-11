Addio Maurizio Iorio, voce di Stereonotte

E’ venuto a mancare ieri Maurizio Iorio, giornalista aquilano e voce di Stereonotte.

Iorio, 65 anni, appassionato di radiofonia, era tra i fondatori di Radio L’Aquila.

Nato e cresciuto a L’Aquila, era molto conosciuto in città e aveva trovato nel programma radiofonico Rai Stereonotte la notorietà. Per anni ha accompagnato viaggiatori, lavoratori e, più in generale, il popolo della notte con la sua voce e con musica di classe e mai banale.

Sgomento e dolore in città per la scomparsa di Maurizio Iorio, eterno ragazzo e voce indimenticabile.

I funerali di Maurizio Iorio oggi alle 15 alla chiesa della Torretta.

Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari dalla redazione de Il Capoluogo

