White Bakery apre in centro

Venerdì 30 novembre apre a L’Aquila White Bakery. Inaugurazione, nei pressi della Fontana Luminosa per il locale di via Nizza

“Un assassaggio di tradizione americana” in pieno centro storico a L’Aquila. È prevista per venerdì 30 novembre l’inaugurazione di White Bakery. “We are ready! – si legge infatti sulla relativa pagina Facebook – Finalmente è ufficiale: Stiamo arrivando a L’Aquila per portare un assaggio di tradizione americana! Ti aspettiamo da venerdì 30 novembre in Piazza della Fontana Luminosa!”.

Ecco il video del lancio della nuova attività commerciale in centro storico.