Terminal bus, Consiglio comunale a Roma

Trasferimento terminal bus da Tiburtina all’Anagnina, domani Consiglio comunale a Roma. Sarà discussa la mozione di Fratelli d’Italia contro lo spostamento.

«Sarà discussa dal Consiglio comunale di Roma, nella seduta di domani che inizierà a partire dalle 14, la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con cui si chiede di mantenere il terminal bus in Largo Mazzoni, a Tiburtina». Ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. «Nei giorni scorsi, insieme ai sindaci dei Comuni capoluogo abruzzesi, ho sottoscritto una nota indirizzata ai componenti della commissione mobilità del Campidoglio, invitandoli a individuare una soluzione condivisa per scongiurare una delocalizzazione dell’autostazione ad Anagnina. – spiega il sindaco – Si tratta di una decisione che, se attuata così come annunciato, rischia di penalizzare i pendolari e isolare la nostra regione. Domani sarò a Roma per far sentire la voce della nostra terra e invito i rappresentanti di tutte le istituzioni – Regione, Provincia e Comuni interessati – a presenziare al Consiglio comunale capitolino perché si tratta di un provvedimento che può avere ripercussioni importanti per l’intero sistema economico, oltre che dei trasporti, abruzzese».

(foto nanopress)