Il ministro Di Maio a L’Aquila, la diretta

Il Vicepremier Luigi Di Maio in piazza Duomo per il Restitution Day, insieme ai consiglieri regionali abruzzesi.

Una nuova ambulanza per ogni Asl Abruzzese e una turbina spazzaneve con gli oltre 700mila euro recuperati dal taglio stipendi dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Lo ha annunciato la consigliera e candidata presidente Sara Marcozzi nell’ambito del Restitution Day a piazza Duomo, che ha registrato la partecipazione, oltre che dei consiglieri Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri, anche del ministro e vicepremier Luigi di Maio, che ha annunciato che il sottosegretario Vito Crimi avrà la delega alle Aree terremotate.

A fare gli onori di casa, Sara Marcozzi, che si è detta contraria all’eventuale accorpamento delle elezioni regionali ed europee e annunciato la somma raccolta dalla riduzione degli stipendi per l’acquisto di 4 ambulanze e una turbina spazzaneve. «Non è facile rinunciare a parte dello stipendio – ha aggiunto Pietro Smargiassi – con cui ognuno di noi poteva sistemare la famiglia e le future generazioni. Ma chi è del M5S sa che la politica va fatta per il bene comune, non per interessi personali».

In coda, l’intervento del vicepremier e ministro Luigi Di Maio, che ha commentato i temi caldi di politica nazionale, a partire dalla manovra economica al centro del braccio di ferro con l’Europa.

Nei video, tutti gli interventi.