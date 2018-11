Grotte di Stiffe chiuse per controlli e manutenzione

Le Grotte di Stiffe sono chiuse dal 2 novembre scorso poichè il Comune sta portando avanti gli accertamenti sulla sicurezza.

E proprio per “salvaguardare il bene” il Comune di San Demetrio ha chiuso le Grotte di Stiffe dal 2 Novembre fino a data da destinarsi, con D.G.M. n. 109 del 30 Ottobre 2018.

Avevamo ampiamente parlato delle Grotte sul Capoluogo.it, quando il 25 Giugno 2018 il Sindaco di San Demetrio riottenne le chiavi delle Grotte e dichiarò al Capoluogo.it che «Il dato oggettivo è che ci stiamo attivando per la gestione diretta in ogni caso, dobbiamo riacquisire il bene, faremo delle valutazioni tra quello che era il bene venti anni anni fa e ora. La gestione privata è legata ad altre logiche, il comune invece deve occuparsi di salvaguardare il bene dal punto di vista naturalistico e ambientale e metterlo a disposizione del territorio».

Grotte di Stiffe, l’amministrazione comunale sostiene i controlli

Sostiene l’opera di manutenzione l’Amministrazione comunale di San Demetrio che, contattata dal Capoluogo.it, spiega come la situazione all’interno delle Grotte, appena riconsegnate dalla SpA, non fosse delle migliori sul piano della manutenzione e giustifica la chiusura momentanea degli impianti imputando i mancati interventi ai vecchi gestori.

Secondo diverse fonti autorevoli, negli anni la S.p.A. che ha gestito le Grotte di Stiffe non ha portato avanti negli anni interventi di manutenzione degli ambienti più esposti all’erosione dell’acqua e non solo.

foto di Luca Castellani

Grotte di Stiffe chiuse, tanta la delusione dei commercianti

E’ palpabile tra i commercianti e i soci, però, la delusione per aver visto un calo importante delle vendite e degli introiti in questo avvio di stagione invernale.

Con la chiusura delle Grotte i visitatori sono scomparsi e con essi quel sostegno utile ad affrontare la stagione invernale.

Non si hanno notizie certe dall’amministrazione sulla data di riapertura. Per ora una sola certezza: dal 2 Novembre fino a data da destinarsi, le Grotte rimaranno chiuse.