ECare e Intecs, vertenze affidate a Di Maio

Incontro tra Pierluigi Biondi e Luigi Di Maio, nelle mani del ministro dello Sviluppo economico le vertenze ECare e Intecs.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha incontrato stamane il vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, a L’Aquila in occasione del Restitution Day. «È stata l’occasione, in virtù della sua delega allo Sviluppo economico e Lavoro, – ha spiegato Biondi – per consegnare due dossier relativi ad alcune delle vertenze più delicate del territorio aquilano. Mi riferisco a quella sul centro di ricerca Intecs, dove 65 ricercatori sono stati licenziati lo scorso Natale. Ricordo che per i 40 che hanno proseguito nell’azione legale contro l’azienda il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il provvedimento».

«L’altra questione che ho sottoposto all’onorevole Di Maio – ha aggiunto il primo cittadino – è quella relativa al call center Ecare, di cui era già stato informato con delle lettere che avevo scritto personalmente. A seguito del mancato rinnovo di una commessa decine di madri e padri di famiglia rischiano di perdere il lavoro in un settore che nella provincia aquilana impiega oltre duemila persone. Mi auguro – conclude il sindaco Biondi – che i documenti prodotti ricevano l’attenzione che meritano da parte di Di Maio che, spero, torni all’Aquila affinché possa conoscere le altre problematiche esistenti e, al tempo stesso, le potenzialità che questa terra può esprimere in termini di crescita, sviluppo e rilancio economico».