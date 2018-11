Autobus commerciali in sosta solo sulla SS 80

Fermate autobus di linee commerciali all’hotel Amiternum possibili solo sulla Statale 80.

La fermata degli autobus dell’hotel Amiternum delle linee commerciali interregionali, nazionali e a lunga percorrenza saranno possibili solo lungo la Strada Statale 80.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti: un’apposita ordinanza è stata emessa dai dirigenti del settore Rigenerazione urbana e Mobilità, Domenico de Nardis, e della Polizia municipale, Tiziano Amorosi.

In base al provvedimento, pertanto, dal lato della statale 17 potranno sostare esclusivamente gli autobus del trasporto pubblico locale (Ama e Tua, quest’ultima solo, per l’appunto, per le linee classificate ancora come trasporto pubblico locale), mentre tutte le altre compagnie dovranno effettuare la sosta negli stalli recentemente realizzati dall’altra parte dell’hotel Amiternum, lungo la statale 80.

«Un provvedimento assolutamente necessario – ha commentato Mannetti – per evitare la congestione della statale 17, ormai arrivata a livelli intollerabili, e per la sicurezza della circolazione e soprattutto dei pedoni. Questa amministrazione ha realizzato gli stalli sulla statale 80; inoltre per la prima volta è stata emessa un’ordinanza che finalmente disciplina questa delicatissima situazione e la prossima tappa sarà la realizzazione dell’autostazione. Il provvedimento è in vigore da subito – ha concluso l’assessore Mannetti – e dalla prossima settimana saranno effettuati dei controlli serrati sul rispetto della nuova disciplina.»