Tussio, torna il Natale nel Borgo

Tussio si racconta durante il “Natale al Borgo di Tussio”

Il borgo medievale di Tussio (Aq), il 1° e 2 dicembre sarà teatro della VI edizione di Natale nel Borgo di Tussio”.

Sabato 1°dicembre, giornata di apertura della manifestazione, alle ore 18 nei locali della “Congrega” della chiesa parrocchiale, ci sarà la Presentazione del libro “Raccontami Tussio”. Una pubblicazione fortemente voluta e curata in prima persona da Toni Santogossi, prendendo spunto dall’esperienza del libro “Raccontami l’Abruzzo” curato da Rita La Rovere per le Edizioni Tabula Fati.

La peculiarità di Raccontami Tussio è quella di non essere una operazione editoriale; infatti non sarà messo in vendita in quanto non esiste scopo di lucro. Si tratta di una operazione a fini squisitamente culturali, ovvero testimoniare le memorie del borgo al fine di tramandarne l’identità sociale, storica e culturale. Tutti i brevi racconti sono frutto di testimonianze dirette di nativi di Tussio o di tussiani acquisiti, riportate nella loro genuinità di scrittori per un giorno, non professionisti.

Tussio, il surplus del ricavato andrà alla comunità del paese

La sua realizzazione materiale è stata possibile grazie all’apporto del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Tussio ed al contributo di uno sponsor privato. A chiunque ne richiedesse una copia verrà chiesto l’importo di 10 euro, come contributo alle spese di stampa, l’eventuale surplus sarà devoluto alla comunità di Tussio per scopi benefici. La manifestazione “Natale nel Borgo di Tussio” quest’anno sarà curata dalla giovane Associazione il Borgo, che provvederà a animare ogni suggestivo angolo de paese con musica, giochi, prodotti tipici, strenne natalizie, stand enogastronomici e tanto altro.