L’Aquila, Kledi al PAQ Center

Sabato prossimo Kledi Kadiu al PAQ Center dell’Aquila arriva il Maestro di danza Kledi Kadiu.

È fissato per sabato 1° dicembre lo stage di danza moderna in cui ballerini principianti ed esperti potranno danzare fianco a fianco con l’artista reso famoso dal programma di Mediaset Amici e oggi direttore della Kledi Dance di Roma, in cui da oltre dieci anni lavora una delle due ideatrici di PAQ Alice Cimoroni: dalle 15.30 alle 16.30 classe di modern intermedio/avanzata, mentre dalle 17 alle 18 lezione junior.

«È un piacere e un onore ospitare nei nostri spazi un artista del calibro di Kledi – spiegano le fondatrici di PAQ Eleonora Pacini e la stessa Cimoroni – per i nostri ragazzi è una grandissima occasione per di crescita, in cui assorbire l’esperienza e il bagaglio stilistico di un maestro come lui. Aprire porte del nostro performing art center a personalità di spicco del mondo della danza e dell’arte è anche un modo per far conoscere L’Aquila e i suoi giovani talenti fuori regione».

Lo stage con Kledi si inserisce infatti all’interno di una programmazione molto ampia che abbraccia diverse discipline e attività: open day di yoga, corsi di tango-terapia, teatro per ragazzi e adulti, laboratori e percorsi per genitori e bambini e molto altro.

Per info e prenotazioni allo stage +39 391 3059919

Chi è Kledi Kadiu.

Nato a Tirana in Albania il 7 aprile 1974, Kledi Kadiu è entrato giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992. Nello stesso anno è entrato a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ha ricoperto, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali “Giselle”, “Lo Schiaccianoci”, “Don Chisciotte”, “Dafne e Chloe”. Nel 1993 si è trasferito in Italia per lavorare prima a Mantova e successivamente a Rovereto. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dall’anno seguente Kledi è primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali “Buona Domenica”, “C’è posta per te” ed “Amici”. Nel 2004 Kledi ha fondato la Kledi Dance, ottenendo nello stesso anno il Premio “Gino Tani” come artista dell’anno. Nello stesso anno il Presidente della Repubblica d’Albania, Alfred Moisiu, riconosce a Kledi Kadiu l’Alta Onorificenza “Ambasciatore della Nazione” con la motivazione “Per l’interpretazione virtuosa nell’arte coreografica e la rappresentazione dignitosa dell’immagine e dei valori dell’Albania all’estero”