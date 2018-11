Indisciplinato, nuovo brano di Simone Cocciglia

Esce oggi il videoclip di ‘Indisciplinato’, il nuovo brano di Simone Cocciglia.

Da oggi è disponibile sul canale ufficiale di Onda Dischi il videoclip di “Indisciplinato”, nuovo singolo del cantautore abruzzese Cocciglia, per la regia di Marco Barbaro.

Il Brano “Indisciplinato”, presente già nelle piattaforme digitali, è il primo di cinque singoli che usciranno a distanza di un mese l’uno dall’altro, componendo così, tassello dopo tassello, un nuovo percorso fatto di emozioni e felicità.

«’Indisciplinato’ è il mio personale sinonimo dell’amore.»

«Irrompe quando meno te lo aspetti, non rispetta i contratti, non bada a schemi e a restrizioni. Si manifesta, squarcia i recinti, mette in discussione le esistenze – continua Cocciglia – grazie al supporto e alla professionalità di Marco Barbaro siamo riusciti, con originalità, a mettere in video l’esatta mia visione del messaggio.»

Il progetto discografico di prossima uscita, segna l’inizio della nuova collaborazione con l’etichetta discografica indipendente “Onda Dischi”, di Mario Ciancarella.

Chi è Simone Cocciglia

Simone Cocciglia è un cantautore abruzzese, nato a L’Aquila.

Vincitore del Premio Mia Martini 2017 con il suo brano “Cercavo un senso”, uscito in anteprima su Tgcom24.

Si aggiudica il secondo posto al Premio Nazionale Musica D’Autore Poggio Bustone 2013 con Enti serpenti che successivamente verrà inserito nella compilation di successi pop Hit Mania Estate 2014.

La Mongolfiera viene selezionata da Red Ronnie per la rassegna musicale “Voci del Mediterraneo” ed arriva alla finale nazionale del “Premio Donida”.

È tra gli 8 finalisti del Premio “Musica Controcorrente” tenutosi al CET di Mogol dove vince il Premio “Omaggio a Mogol” reinterpretando un suo celebre successo accompagnato dalla sua band.

#Non è così importante, dopo essere entrato nella TOP 10 della classifica ufficiale Cantautori di ITunes, entra a far parte della compilation Hit Mania Estate 2015.

È ospite in due puntate del “Barone Rosso” programma in onda su RoxyBar.tv ideato e condotto da Red Ronnie dove ripropone i suoi inediti.

“Pozzanghera (Solo alibi)”, viene presentato in anteprima nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia durante l’intervallo dell’evento calcistico Sassuolo – Sampdoria valido per la Seria A Tim.

È finalista ad Area Sanremo 2018 col brano “Narciso”.