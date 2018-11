Incendio allo stabilimento Madama Oliva di Carsoli

Incendio con fiamme altissime e fumo molto denso allo stabilimento Madama Oliva di Carsoli.

Un grosso incendio è divampato, per cause ancora da stabilirsi, dalla struttura dell’azienda che esporta olive e prodotti alimentari in tutto il mondo.

Sul posto, apprende il Capoluogo, sono intervenuti i Vigili del fuoco dell’Aquila. La prima di cinque squadre complessivamente impegnate è partita alle 6:19 di stamattina.

Ad operare anche la polizia stradale di Carsoli, gli operatori della Croce Rossa di Carsoli e i Carabinieri della vicina caserma.

Non risultano al momento persone all’interno dello stabilimento.

Madama Oliva, leader nel mercato internazionale delle olive

Lo stabilimento di Carsoli di Madama Oliva è sorto nel 1989, nel cuore del nucleo industriale di località Recocce. Nel giro di pochi anni Madama Oliva si è affermata non solo come fornitore principale di olive confezionate fresche della grande distribuzione italiana, ma anche come prima azienda italiana esportatrice negli Stati Uniti e in Giappone.

(Notizia in aggiornamento)