Gioco d’azzardo, mappa dei malati di scommesse abruzzesi

Circa 10mila cittadini abruzzesi nei prossimi giorni riceveranno un questionario sul gioco d’azzardo.

L’indagine sarà condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (il Cnr), con il quale la Regione ha stipulato una convenzione per la rilevazione dell’incidenza della ludopatia sul territorio regionale.

I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per impostare le azioni relative alla prevenzione dei comportamenti patologici e per l’implementazione dei percorsi di cura.

Il campione di cittadini scelti per il questionario sul gioco d’azzardo sono uomini e donne di età compresa tra 18 e 80 anni, residenti in 39 Comuni selezionati della regione.

I cittadini individuati come campione statistico riceveranno a casa un plico preaffrancato contenente il questionario con 80 domande, che – in forma completamente anonima – comprendono quesiti non solo sull’approccio al gioco e alla frequenza delle giocate, ma anche sulle condizioni socio-economiche e sul contesto culturale della famiglia di cui l’intervistato fa parte.

“A oggi non esiste uno studio puntuale che fotografi la diffusione del gioco d’azzardo nelle diverse aree territoriali della regione” sottolinea l’assessore alla Sanità regionale Paolucci. “Per questo abbiamo sostenuto con forza questo progetto, che ha bisogno della massima collaborazione da parte dei cittadini, grazie ai quali avremo la possibilità di pianificare una strategia di contrasto al fenomeno della dipendenza patologica con un approccio diverso e interistituzionale, che coinvolgerà le scuole, gli enti locali, le associazioni e il mondo della cultura”.

Fra i comuni coinvolti nel questionario sul gioco d’azzardo, i quattro capoluoghi di provincia Pescara, L’Aquila, Chieti, Teramo.

Ma anche Archi, Atessa, Carunchio, Casoli, Castiglione Messer Marino, Furci, Ortona, Pizzoferrato, Pretoro, Santa Maria Imbaro, Torricella Peligna, Vasto, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Pratola Peligna, Scanno, Montesilvano, Pianella, Popoli, Scafa, Serramonacesca, Ancarano, Arsita, Atri, Castiglione Messer Raimondo, Controguerra, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto e Valle Castellana.