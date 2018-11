Fine lavori, riapre via XX Settembre

Completati i lavori di demolizione dell’ex Banca del Fucino, riapre in anticipo via XX Settebre.

Via XX settembre sarà riaperta in serata al transito delle auto. Lo rende noto il Comando di Polizia municipale dell’Aquila. La principale arteria del capoluogo era stata chiusa lo scorso 12 novembre per la demolizione di alcuni edifici, tra cui l’ex Banca del Fucino e l’ex Inpdap. Proprio per via della complessità dell’intervento su questi due fabbricati, la ditta che stava eseguendo i lavori era stata costretta a chiedere una proroga della chiusura di via XX settembre dal 22 novembre fino al 3 dicembre, riuscendo comunque a concludere le opere prima di quest’ultima data.