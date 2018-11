Centinaio, L’Aquila ha voglia di rinascere

Questa mattina visita del ministro Gian Marco Centinaio a L’Aquila. Incontro istituzionale a Palazzo dell’Emiciclo.

Il ministro in quota Lega delle Politiche agricole alimentari e forestali questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo ha incontrato il presidente vicario Giovanni Lolli, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, gli onorevoli Luigi D’Eramo e Stefania Pezzopane, e l’assessore Emanuele Imprudente.

Ai microfoni del direttore Roberta Galeotti, il ministro ha sottolineato: «Ho trovato una città che ha voglia di rinascere e che vuole far vedere al mondo che a L’Aquila ci si può venire e ci si può vivere. Purtroppo in Italia, quando succede una tragedia tutti si mobilitano, ma appena ne succede un’altra la precedente viene dimenticata. Insieme a consiglieri e presidente di Regione invece ho voluto mantenere alta l’attenzione; sono stato nelle Marche, nel Lazio, adesso sono qui in Abruzzo, proprio perché voglio che il Governo mantenga alta l’attenzione su tutte le criticità.

Nel video, l’intervista integrale al ministro Centinaio, e quelle al presidente vicario Lolli, all’onorevole D’Eramo, al sindaco Biondi e all’assessore Imprudente.