Stalking e femminicidio, Bruzzone a L’Aquila

A L’Aquila ospite d’onore la criminologa Roberta Bruzzone.

“Dallo Stalking al femminicidio”, contrasto alla violenza di genere”, riconoscerli per affrontarli”.

È il tema che verrà affrontato il 27 novembre a L’Aquila dalle ore 9 alle 13 presso presso l’Audtorium ANCE in Via De Gasperi a L’Aquila.

L’evento organizzato da Alberto Ravanetti, Segretario Regionale S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato) coadiuvato da Francesca Bafile, presidente del Comitato pari opportunità del Consiglio dell’ordine degli avvocati di L’Aquila.

All’incontro parteciperanno esperti del problema e vuole essere un confronto interprofessionale aperto anche agli studenti delle scuole e alla cittadinanza, per esaminarne i dati e l’ effettiva efficacia delle misure di prevenzione e di tutela fino ad ora utilizzate dopo in quinquennio successivo dell’entrata in vigore della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15.10.2013 e vigente dal 16.10.2013), che ha convertito il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 e denominata “Legge sul Femminicidio”, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Un’ azione corale per la sconfitta del problema e fermarne le evoluzioni criminologiche anche sul web.

Modera ed interviene Emilio Orlando, scrittore e giornalista di cronaca nera e giudiziaria per “la Repubblica”.

Ha seguito i maggiori casi di nera accaduti negli anni a Roma ed in provincia. Specialista in dinamiche criminali e sociali, si occupa anche di fenomeni come la ludopatia e altre dipendenze. Attento osservatore delle dinamiche criminale legate oltre che alla criminalità di strada anche a quella organizzata ed alle nuove mafie.

Inoltre parteciperà la Psicologa Forense e Criminologa Investigativa Roberta Bruzzone, interverranno anche magistrati, psicologi ed addetti ai lavori.

L’ingresso è libero ed è prevista la partecipazione di autorità, del personale della Polizia di Stato, di altre Forze di Polizia e di studenti del Liceo Classico dell’Aquila.

Il Seminario verrà accreditato dall’ordine degli Avvocati per il riconoscimento dei crediti formativi.

Per l’occasione sarà esposta la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato, auto destinata alle attività operative e al trasporto urgente di sangue.