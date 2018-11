Special Olympics, aspettando il mondiale festeggia i 50 anni

Special Olympics festeggia i suoi 50 anni di vita con un concerto di solidarietà

Special Olympics festeggia i suoi 50 anni di vita con “Un Coro per un sogno Mondiale“, il concerto di solidarietà dell’Associazione Musicale Corale Novantanove, che si esibirà Venerdì 30 Novembre alle ore 20,45 a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, Viale delle Medaglie d’Oro.

La celebrazione dei 50 anni di Special Olympics vuole festeggiare e sostenere la partecipazione dell’atleta aquilano Paolo Aquilio ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics che si svolgeranno ad Abu Dhabi dal 8 al 21 Marzo 2019. Una competizione che vedrà circa 7.000 atleti Special Olympics e i loro 2.500 coach affrontarsi nelle 24 discipline sportive previste, dal calcio al ciclismo, dal kayak al judo, dalla ginnastica ritmica all’equitazione.

«I Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi sono la scelta ideale, rivoluzionaria per il nostro Movimento e per la regione del Medio Oriente – ha detto Timothy Shriver, Presidente di Special Olympics – Non esiste posto migliore di Abu Dhabi per invitare il mondo ad unirsi a celebrare lo sport, a celebrare le persone di tutte le culture e le abilità, per dimostrare al mondo che le divisioni possono essere cancellate. Siamo entusiasti all’idea di essere i primi promotori di un evento mondiale multidisciplinare di questa grandezza organizzato nell’area Medio Orientale del Mondo».

Si tratta del più grande evento umanitario e sportivo del mondo del 2019.