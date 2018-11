Scintille dal palo della luce, black out a Picenze

Principio d’incendio ai danni di un palo della luce a Picenze, black out ai Map che restano senza corrente.

Scintille seguite da microesplosioni sono state segnalate poco prima delle 13 ai Map di Picenze, dove un principio di incendio si è sviluppato ai danni di un palo della luce.

Immediatamente sul posto i vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno messo in sicurezza il palo della luce, scongiurando guai peggiori alla vegetazione nelle vicinanze. Intanto, però, l’intera zona è stata interessata da un black out, per il quale sono stati attivati gli uffici competenti.

Le microesplosioni che hanno preceduto il black out hanno attirato in strada diversi cittadini che abitano nei Map, uno dei quali è stato lambito dal principio d’incendio, che ha danneggiato una parete.