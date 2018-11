Di Maio all’Aquila per il Restitution Day

La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle si accende con l’arrivo del vicepremier Luigi Di Maio, che sarà a L’Aquila in occasione del Restitution Day.

Si terrà a L’Aquila il 28 novembre alle ore 10 in Piazza Duomo la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle per il Restitution Day, l’ormai tradizionale appuntamento grillino per dar conto della parte di stipendio “restituita” dai consiglieri regionali pentastellati.

Parteciperanno all’evento il consigliere regionale e candidato Presidente per il M5S alle prossime elezioni abruzzesi Sara Marcozzi, i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Riccardo Mercante e per l’occasione sarà presente anche il ministro e vicepremier Luigi Di Maio per un evento che di fatto darà il via alla campagna elettorale per le regionali 2019.

(foto da Huffington Post)