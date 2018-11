Carta d’identità elettronica, operativo un nuovo sportello

Carta d’identità elettronica, a Dicembre operativa una terza postazione a Via Roma

A dicembre sarà operativa una terza postazione per l’acquisizione dei dati ai fini del rilascio della Cie (la Carta d’identità elettronica) presso gli sportelli della sede comunale di via Roma. La postazione si aggiunge alle due già esistenti da due anni a questa parte, essendo il Comune dell’Aquila uno dei primi in Italia ad aver attivato questo servizio in seguito alle disposizioni del ministero dell’Interno, e a quelle successivamente messe in funzioni nelle delegazioni di Paganica e Sassa.

«L’amministrazione comunale prosegue sulla strada di rendere i servizi più fruibili per i cittadini – hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore all’informatizzazione, Monica Petrella – la terza postazione a via Roma consente di accorciare notevolmente i tempi per gli utenti che hanno bisogno della carta d’identità elettronica. Va rammentato che, al momento del nostro insediamento, la Carta d’identità elettronica poteva essere effettuata solo nella sede centrale, a via Roma per l’appunto, mentre adesso, oltre a un potenziamento della stessa sede centrale, è possibile ottenere la Carta d’identità elettronica anche in due delegazioni».

Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli di via Roma e della delegazione di Paganica sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. La delegazione di Sassa, invece, è aperta il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, il venerdì dalle 9 alle 12.