Biondi contro le opposizioni, io sempre presente in Consiglio

Biondi risponde alle opposizioni, penoso chi getta fango su di me

Il Sindaco Biondi: «Io presente in 19 sedute su 21, da opposizioni frasi prive di fondamento»

«Accade sempre più spesso che dalle opposizioni arrivino informazioni fuorvianti, inesatte o, come accade in questo caso, del tutto prive di fondamento». Lo dichiara il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che risponde alle accuse dei Capigruppo di Opposizione che in un comunicato stampa (clicca qui per leggerlo) hanno attaccato pesantemente l’amministrazione, accusando i consiglieri, gli assessori ed il Sindaco di inadeguatezza ed assenteismo.

«Quando si riferiscono alla mia persona e alla mia assenza al Consiglio comunale odierno utilizzano un aggettivo: penoso – scrive il primo cittadino – Penoso è chi, invece, getta fango senza sapere di cosa parla, sorvolando sul fatto che, nel 2018, su 21 sedute del Consiglio comunale ho risposto all’appello in 19 occasioni, mentre nel 2017 ho presenziato a 11 riunioni dell’assise civica su 14. I numeri – conclude il sindaco – non mentono mai. E dicono che nonostante la complessa e intensa attività di sindaco non ho mai fatto mancare il mio impegno in Consiglio comunale se non per improrogabili appuntamenti, preventivamente comunicati all’ufficio di Presidenza».