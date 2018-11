Atletica L’Aquila, premiati i risultati del 2018.

Sabato 24 novembre 2018 presso la Casa del Volontariato dell’Aquila in Via Saragat, si è svolta la Festa Sociale 2018 dell’Atletica L’Aquila, singolare evento, per fare il punto sui risultati sportivi conseguiti, su tutta l’attività svolta e le manifestazioni organizzate in città nel corso dell’anno.

Nella sua relazione il Presidente Corrado Fischione, ha fatto un resoconto dei tre i filoni nei quali l’Atletica L’Aquila è coinvolta

da quello sportivo, al sociale e al culturale.

Il CorrilaquilaconNoi e la Primavera dell’Atletica a Murata Gigotti, sono appunto due copiosi contenitori di sport, cultura e sociale, contraddistinti da eventi ben noti come la Campestrina della Perdonanza giunta alla 39^ edizione, all’interno della 724^ Perdonanza Celestiniana, il Trofeo Arrigo Leoni giunto a 31 edizioni, la Staffetta Atleticamenteinsieme, dedicata ai ragazzi diversamente abili con disabilità intellettiva e relazionale, il 3° Meeting città dell’Aquila, la Staffetta delle Scuole Medie con il Palio dei Quarti e la Staffetta dell’Arcobaleno dedicata ai ragazzi diversamente abili.

La gestione da parte della società dell’impianto comunale di atletica leggera “Isaia Di Cesare”, con le manifestazioni di carattere regionale e nazionale che vi sono state organizzate, ha tra le sue specificità quella della promozione e diffusione dell’atletica leggera e delle sue discipline, nell’intento di portare la città a vivere l’impianto e a fruire dei suoi servizi.

Importanti sono le convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro come quella con l’Istituto Superiore di Istruzione “A.Bafile dell’Aquila” e con il corso di laurea in Scienze Motorie, che supportano la società nello svolgimento dell’attività sportiva e soprattutto di quella degli atleti paralimpici.

Nell’albo d’oro di quest’anno spiccano le medaglie della squadra paralimpica dell’Atletica L’Aquila, che svolge attività con

gli atleti diversamente abili con disabilità intellettivo relazionali, con il titolo italiano conquistato ai Campionati Italiani F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) di Firenze da Sharif Karimou nei m. 400 piani Junior/open, le vittorie riportate nei m.80 piani e 150 piani da Giada Di Bonaventura e la medaglia d’argento nella staffetta 3×50/100/150 conquistata da Giada Di Bonaventura, Federica Nardecchia e Fabrizia De Amicis nei Campionati . Italiani Promozionali di Firenze.

Premiati anche: Mattia Curtacci, Pietro De Angelis, Angelo Chiarizia, Federico Colaiuda, Mirco Curtacci, Robertino Di Stefano, Giulio Alessandri.

Questo il medagliere del settore paralimpico: 11 titoli regionali, 5 medaglie d’argento e 2 di bronzo, oltre a tre titoli regionali di

squadra nelle Staffette: 4×50 m. e 3×50/100/150 maschile e 3×50/100/150 m. femminile.

Nel settore agonistico la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Juniores di Leonardo Puca nei m. 400 ad ostacoli e

i 10° posto ai Campionati Italiani Cadetti di Francesco Larcinese.

Premiati anche: Mauro Colantoni, Alessandra Lunadei, Mohamed Jalloh, Giacomo Larcinese, Marianna Santucci, Fabiola Biondi, Marco Iacobucci, Francesco Di Nardo, Nicolò Collacciani, Ilaria Aliberti, Sara Caldarelli.

Tutta la serata è stata allietata dai balletti preparati dagli atleti paralimpici, con coreografie natalizie, che hanno sorpreso la nutrita platea presente in sala, supportati nella preparazione, da Noemi Tazzi ed il suo staff di ballo.

Questo il medagliere del settore agonistico: 11 titoli regionali, 9 medaglie d’argento, 2 medaglie di bronzo, 2 titoli regionali di squadra nella staffetta 3×1000 Cadetti e nel campionato regionale di cross Allieve.

Premiati anche i bambini della palestra della categoria esordienti, i partecipanti al Fuoco del Morrone 2018 e la famiglia Iacobucci Marzio, per aver tracciato le ultime falcate del Fuoco del Morrone 2018.

Premiato anche tutto il settore tecnico, i collaboratori, i volontari e gli atleti-partner. Hanno presenziato l’evento l’Assessore allo Sport Alessandro Piccinini, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Bignotti, Luciano Perazza, Coni Point L’Aquila, Enrico Melonio CSI L’Aquila, per il Panathlon L’Aquila, Carlotta Ludovici, la Presidente della Proloco di Coppito Marina Marinucci.

Tra gli ospiti, la Professoressa Anna Maria Schiavulli, in rappresentanza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Bafile” dell’Aquila, per il progetto di ASL, e l’impresa Ivo D’Angelo, sponsor tecnico dell’Atletica L’Aquila, molto vicina al mondo dell’atletica leggera paralimpica.