Alla Cartoleria Ferella Premio Cultura d’Impresa

Il riconoscimento di Epieffe-Big Buyer a Fabio e Francesco per la Cartoleria Ferella, conferito il Premio Cultura d’Impresa nel 50° anniversario di inizio attività.

Imprenditoria aquilana in evidenza a Bologna, dove lo scorso 21 novembre Epieffe-Big Buyer ha consegnato la targa d’argento a Fabio e Francesco Ferella, per essersi distinti per l’impegno nel lavoro, le idee innovative e i risultati conseguiti. «Siamo molto contenti e onorati – hanno sottolineato i due imprenditori aquilani per l’occasione – per il riconoscimento ricevuto che, a nostro giudizio, rappresenta una grande opportunità».

Cartoleria Ferella, il riconoscimento nella festa per i 50 anni di attività.

Era il 1968 quando Giacomo Ferella, padre di Fabio e Francesco, avviò l’attività commerciale in piazza Duomo. Si trattava di un negozio di prodotti di articoli quali sacchetti di carta, vassoi in cartone, buste di plastica e altri articoli destinati alle altre attività commerciali della zona. Dopo un paio di anni, la specializzazione in vendita all’ingrosso di prodotti di cartoleria, dalle penne agli album da disegno, sempre destinati ai piccoli negozi al dettaglio. Nel 1973 la svolta, con la commercializzazione anche di prodotti di cancelleria e disegno tecnico. Con il passare del tempo, la Cartoleria si è sempre più radicata, diventando un punto di riferimento per tutta la città.

Poi il terribile sisma del 2009, che naturalmente ha messo in ginocchio molte attività commerciali: «Io e Fabio – racconta Francesco – non ci siamo persi d’animo e con l’aiuto dei nostri genitori abbiamo fatto edificare una nuovissima struttura» che si trova in via Madonna di Pettino.

