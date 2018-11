Cogesa, è incendio doloso

È di origine dolosa l’incendio

La conferma è arrivata al termine del sopralluogo dei Vigili del Fuoco dell’Aquila che si è tenuto nell’area del Cogesa dove è avvenuto l’incidente.

Dai rilievi è emerso che il piromane o i piromani hanno appiccato il fuoco in due distinti punti, all’interno e all’esterno del capannone utilizzando del liquido accelerante. L’area della Pastorina, che si trova all’esterno degli impianti di Cogesa SpA, è stata posta sotto sequestro. Verifiche strutturali, ora, dovranno essere fatte sul capannone, che appare danneggiato.

Alle 23.50 di venerdì l’addetto al servizio di guardiania, attivo da qualche settimana, ha visto fumo dal capannone del Pastorino e ha allertato vigili del fuoco e carabinieri. Al loro arrivo tre mezzi erano stati completamente avvolti dalle fiamme e altri due, che si trovavano all’esterno della rimessa, sono stati parzialmente danneggiati. Le fiamme sono state spente dopo circa un’ora.

“I due mezzi a noleggio completamente bruciati servivano per la raccolta dei rifiuti, mentre la spazzatrice per la pulizia delle strade e la sponda per il ritiro del servizio ingombranti. Rallentamenti la prossima settimana potrebbero subire anche i ritiri degli ingombranti di Sulmona, ma sarà nostra premura avvertire l’utenza”.

affermano dall’azienda.