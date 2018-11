Città di L’Aquila: 3-0 inflitto al Real Carsoli

L’Aquila non si ferma più: vittoria in trasferta contro il Real Carsoli. Questa volta, basta un risultato contenuto per portare a casa i tre punti: 0-3 il punteggio finale in favore del team di mister Roberto Cappellacci.

Morra resta in panchina: questa l’unica differenza nello schieramento rossoblù. Al suo posto, scende in campo dal primo minuto Lolli. Basta un quarto d’ora al Città di L’Aquila per sbloccare il match: 16’ minuto, angolo direttamente per Carosone che irrompe in area e con un piattone insacca in rete. 24’, palla profonda di nuovo per l’attaccante rossoblù, ma questa volta l’estremo difensore di casa esce tempestivamente.

Ma, cinque minuti dopo, L’Aquila trova il raddoppio: cross dalla destra di Campagna, palla per Maisto che ci prova, sulla risposta del portiere c’è Pizzola che la piazza all’incrocio. Ospiti di nuovo pericolosi al 35’, ancora con Carosone che prova ad approfittare di un tiro di Lolli, ma di nuovo Zazza lo anticipa. E al 41’, arriva la terza rete della giornata: calcio di punizione di Catalli che non lascia scampo agli avversari. Fine primo tempo, risultato parziale 0-3.

18’ della ripresa, chance per i padroni di casa: Simeoni riesce a liberarsi e tenta dai venticinque metri di imbucare la palla in rete, approfittando di un Cattafesta fuori dai pali, ma la sfera sfiora l’incrocio. 30’, Zazzara di poco sopra la traversa con un gran tiro dalla distanza. Termina il match, non ci sono altre azioni da annotare nel corso della ripresa. Risultato finale, 0-3.

CITTA’ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (36’ st Santarelli), Ndiaye (1’ st Mohammed), Silvestri, Lolli, Di Francia, Pizzola (23’ st Baraldi), Zazzara, Carosone (36’ st Rovo) , Catalli, Maisto. A disp.: Tursini, Morra, Sebastiani, Angelozzi, Irti. All. Roberto Cappellacci.

REAL CARSOLI: Zazza, Mattia, Carlizza, Simeoni, De Santis L., Gutierrez Garriazo, Forzosi (36’ st Cardilli), Ceci (21’ st Vendembia), Flamini (32’ st Leone), Morelli (30’ st Barbonetti), Rubini (26’ st D’Onofrio). A disp.: Prosperi, De Santis M., Grigorie, Giorgi.