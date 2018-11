Città cardioprotetta, secondo defibrillatore in centro

Verrà inaugurato domani il secondo defibrillatore in centro storico: L’Aquila sempre più città cardioprotetta.

Lunedì alle ore 11:00 presso Corso Federico II – Portici della Prefettura dell’Aquila si terrà l’inaugurazione del secondo defibrillatore pubblico installato in centro storico dall’Associazione Azimut.

Sono già diversi i defibrillatori donati alla cittadinanza dall’associazione Azimut, grazie alle donazioni di enti, imprese, commercianti e privati.

Anche il Tribunale dell’Aquila è cardioprotetto. Da luglio sono presenti due postazioni salvavita con defibrillatori installate presso il Palazzo di Giustizia dall’associazione Azimut, grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e dell’avvocato Maurizio Cora, donatore di una postazione in ricordo della figlia Antonella, tragicamente scomparsa a causa del sisma del 6 Aprile 2009.

In arrivo altri defibrillatori grazie ad una delibera di giunta comunale – la numero 360 del 10 settembre scorso nella quale si promuove uno schema di convenzione per ricevere donazioni, da parte di associazioni e privati, per la fornitura di ulteriori defibrillatori automatici (DAE), che saranno installati in altri luoghi strategici della città.