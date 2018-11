Prima categoria, L’Aquila ad Oricola contro Carsoli

Asd Città di L’Aquila impegnata domenica 25 ad Oricola contro il Real Carsoli nella 11’giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

300 i tagliandi destinati ai tifosi aquilani, messi in vendita mercoledì e disponibili fino a stasera in prevendita presso la sede sociale, aperta ogni pomeriggio dalle 16 alle 18:30.

Calcio di inizio alle 14.30 al campo sportivo “Le Salere” di Oricola. L’Aquila capolista viene da una lunga serie di vittorie roboanti, con pochissimi goal subiti: 4 in totale, 2 dal San Benedetto Venere la scorsa settimana. Ieri è arrivato il Daspo per un tifoso del San Benedetto, reo di aver fatto invasione di campo. Carsoli appena fuori dalla zona play off, reduce da un buon 2-0 in trasferta sul campo di Tagliacozzo.

Le altre aquilane di Prima Categoria

San Francesco scende in campo oggi alle 14.30 contro il San Pelino per l’anticipo dell’11 giornata. Domenica in campo tutte le altre: Cesaproba – Pizzoli, Plus Ultra – Genzano e il derby Valle Aterno Fossa – Villa Sant’Angelo.

Completano il programma Celano – Virtus Pratola, Federlibertas Bugnara – Barrea, San Benedetto Venere – Atletico Civitella Roveto, Villa San Sebastiano – Tagliacozzo.

La classifica di Prima categoria, girone A

CITTÀ DI L’AQUILA 27

SAN BENEDETTO VENERE 25

PIZZOLI 24

CELANO 23

PLUS ULTRA 20

REAL CARSOLI 18

FEDERLIBERTAS BUGNARA 16

VILLA SANT’ANGELO 14

VALLE ATERNO FOSSA 13

VILLA SAN SEBASTIANO 12

SAN PELINO 11

SAN FRANCESCO CALCIO 11

ATLETICO CIVITELLA ROVETO 11

BARREA 9

GENZANO 7

TAGLIACOZZO 6

CESAPROBA CALCIO 6

VIRTUS PRATOLA CALCIO 3