La Lega presenta i candidati per la provincia dell’Aquila alle prossime regionali.

Fra i candidati per la Lega Emanuele Imprudente – attuale assessore al Comune dell’Aquila – e Tiziana Del Beato – fino a ieri coordinatrice comunale del partito.

A presentarli l’on. Luigi D’Eramo, vice coordinatore regionale della Lega.

“Siamo il primo partito abruzzese a presentare le liste in tutta la regione proprio perché avvertiamo il peso della responsabilità in questa campagna elettorale. La Lega è il primo partito in Italia e spetta a noi scacciare i fantasmi di D’Alfonso. Dopo cinque anni del Governo del Pd e di D’Alfonso, le aree interne sono uscite pesantemente depotenziate rispetto alla costa. Quei pochi finanziamenti che la Regione ha gestito, li ha concentrati su altre parti del territorio. Primo obiettivo per la provincia dell’Aquila è offrire i migliori uomini e donne che cercheranno di dare una visione e prospettiva diversa alla provincia dell’Aquila, che dovrà tornare al centro dell’azione politica regionale”.

Questa la squadra che presenta la Lega alle prossime elezioni regionali.

Da L’Aquila l’assessore all’ambiente Emanuele Imprudente e la coordinatrice comunale – fino a ieri – del partito Tiziana Del Beato.

“Siamo un’unica provincia, un’unica entità, ci unisce e accomuna la montagna: bando alle rivalità fra territori, solo insieme ce la possiamo fare perchè i temi sono gli stessi, la sanità, il territorio, le infrastrutture” ha sottolineato Imprudente che ha anche ribadito – su domanda di una giornalista – il suo massimo e costante impegno nel continuare a portare avanti il ruolo di assessore, “incarico primario, impegno che ho preso con i cittadini e il sindaco”

Per l’Alto Sangro Giulia Donatelli, figlia di Roberto e maestra di sci.

Per Avezzano il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, del quale D’Eramo ha sottolineato l’adesione al partito tra i primissimi.

Poi l’avvocato Leonardo Casciere – anche lui assessore ma al Comune di Avezzano, ex candidato sindaco nel comune marsicano – e l’ex vicesindaco di Magliano dei Marsi e Segretario Generale della Presidenza della Regione Abruzzo Antonio Morgante, figura di spicco del centrodestra abruzzese. Quest’ultimo durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza delle scelte fatte, nove anni fa, per la ricostruzione dell’Aquila. “Le scelte fatte, difficili e coraggiose, si sono rivelate giuste: con mille problematiche, ma giuste. La rinascita e la crescita dell’Aquila dovranno essere un volano per tutta la provincia.

Per la Valle Peligna infine Antonietta Laporta.

La conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega alle prossime Regionali