Eurekakids spegne la prima candelina

Eurekakids, realtà commerciale aquilana specializzata in giochi educativi e in legno, compie un anno.

Grande festa al centro commerciale il Globo domenica 25 novembre per festeggiare i primi 12 mesi di attività di Eurekakids.

Il punto vendita Eurekakids arriva all’Aquila per portare in città una catena di giorni educativi di origine catalana, con l’obiettivo di offrire ai clienti giochi educativi e in legno a prezzi competitivi sul mercato. Ogni settimana vengono anche realizzati laboratori creativi gratuiti per i bimbi a partire da 1 anno in su.

Domenica 25 novembre il punto vendita festeggerà con un laboratorio gratuito dalle 17.00 alle 19.00 con tutti i suoi clienti e con i clienti del centro commerciale Globo Center e per chi si prenota entro sabato sera ci sarà un omaggio personalizzato da ritirare.