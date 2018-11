Droga, il parrucchiere respinge le accuse

Respinge tutte le accuse Gianluca Castellani, il parrucchiere 56enne finito in carcere dopo che nella sua casa la Polizia ha trovato, in alcuni mobili, un kg di cocaina .

Sull’interrogatorio di garanzia davanti al Gip c’è il massimo riserbo, ma, secondo quanto si è appreso, il parrucchiere avrebbe asserito che l’ingente quantitativo non è suo e quindi sarebbe stato sistemato nella sua casa da una o altre persone delle quali avrebbe fatto i nomi.

I legali di Castellani, Fabrizio Giancarli e Antonio Valentini, hanno presentato istanza di arresti domiciliari sulla quale i magistrati si pronunceranno la prossima settimana.

Le indagini della Squadra Mobile continuano per chiarire la posizione di Castellani.

In un mobile di casa sua erano stati rinvenuti 20 confezioni da 50 grammi di cocaina l’una, un ingente quantitativo di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento delle bustine per lo spaccio e un’arma ad aria compressa priva del tappo rosso pure previsto dalla legge.